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Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче защитника. Перед игрой под своды арены в Череповце подняли стяг с его номером

Команда «Красных» обыграла команду «Золотых» в прощальном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича.

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