ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельной сводке сообщила, что за последние 28 дней число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 52% — до 850 тысяч, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
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