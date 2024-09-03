Шапша отчитал Денисова за мусор в городе

На координационном совещании областных и муниципальных органов власти Центр управления регионов сообщил об участившихся жалобах на переполненные свалки в Калуге, Боровском и Жуковском районахНа координационном совещании областных и муниципальных органов власти Центр управления регионов сообщил об участившихся жалобах на переполненные свалки в Калуге, Боровском и Жуковском районах.
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