Шапша отчитал Денисова за мусор в городе

На координационном совещании областных и муниципальных органов власти Центр управления регионов сообщил об участившихся жалобах на переполненные свалки в Калуге, Боровском и Жуковском районахНа координационном совещании областных и муниципальных органов власти Центр управления регионов сообщил об участившихся жалобах на переполненные свалки в Калуге, Боровском и Жуковском районах.