Минобороны РФ: расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил украинский дрон «Лелека»

Подразделений на красноармейском направлении получили прикрытие Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» ликвидировал украинский беспилотник «Лелека», обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
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