Почему распитие алкоголя в мороз не поможет согреться, а грозит бедой

www.globallookpress.com/photorevolution/http://imagebroker.c. Посинеть от холода может и человек: изменение цвета кожных покровов связано с тем, что кровеносные сосуды на морозе сужаются и к верхним слоям эпидермиса поступает меньше кислорода.
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