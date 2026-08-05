«Давно вышло из моды»: почему Ханна не обращает внимания на критику внешности

Певица Ханна рассказала, как относится к негативным комментариям о внешности. По словам артистки, в современном мире люди все чаще выбирают самовыражение, поэтому оценивать других за их внешний вид уже неактуально.
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