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Пятый канал

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«Давно вышло из моды»: почему Ханна не обращает внимания на критику внешности

«Давно вышло из моды»: почему Ханна не обращает внимания на критику внешности

Певица Ханна рассказала, как относится к негативным комментариям о внешности. По словам артистки, в современном мире люди все чаще выбирают самовыражение, поэтому оценивать других за их внешний вид уже неактуально.

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