На IPEX появились первые фотографии от Роскосмоса

На площадке маркетплейса интеллектуальной собственности IPEX появились первые фото от Роскосмоса. На фотографиях запечатлены ракеты, космодромы, научные и производственные объекты, а также репортажи о космонавтах и закулисье подготовки к полетам.
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