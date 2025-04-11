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Газета «Культура»

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На IPEX появились первые фотографии от Роскосмоса

На IPEX появились первые фотографии от Роскосмоса

На площадке маркетплейса интеллектуальной собственности IPEX появились первые фото от Роскосмоса. На фотографиях запечатлены ракеты, космодромы, научные и производственные объекты, а также репортажи о космонавтах и закулисье подготовки к полетам.

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