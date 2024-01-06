Реальность VS их хотелки, мечты, желания...

Фамилия у тебя вроде бы русская, а мыслишь, как хохолы, о которых эта статья. Или ты с "новой" России и мечтаешь лет 10-15 пилить то, что у Чечни собираешься отобрать?

Александр Симаков

Олег, возможно я тебя неправильно понял ( и не один я - ты не совсем понятно изложил свою мысль) и ты предлагаешь территории Украины, которые присоединятся к России, например Одессу и Николаев, отдать чеченцам, чтобы чеченцы лет 10-15 жили за счёт этих территорий? Тогда я извиняюсь за резкость в предыдущем комментарии, и не менее резко отвечу в этом. Ты предлагаешь, чтобы один субъект Российской федерации грабил другие субъекты Российской федерации в течении 10-15 лет? Этот вариант даже хуже первого. Не дай бог, если твой комментарий прочитают жители будущей "новой России". Они же на референдуме против вхождения в состав РФ проголосуют! Кому захочется, чтобы их 15 лет чеченцы грабили!