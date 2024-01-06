Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Реальность VS их хотелки, мечты, желания...

Реальность VS их хотелки, мечты, желания...

Россия, по замыслам кукловодов, должна была столкнуться с партизанщиной на освобождённых русских землях, так и с возросшей бюджетной и социальной нагрузкой.

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Комментарии
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Александр Симаков
Фамилия у тебя вроде бы русская, а мыслишь, как хохолы, о которых эта статья.  Или ты с &quot;новой&quot; России и  мечтаешь лет 10-15 пилить то, что у Чечни собираешься отобрать?
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12 час.
Александр Симаков
Олег, возможно я тебя неправильно понял ( и не один я - ты не совсем понятно изложил свою мысль)  и ты предлагаешь территории Украины, которые  присоединятся к России, например Одессу и Николаев, отдать чеченцам, чтобы чеченцы лет 10-15 жили за счёт этих территорий?  Тогда я извиняюсь за резкость в предыдущем комментарии, и не менее резко отвечу в этом. Ты предлагаешь, чтобы один субъект Российской федерации грабил другие субъекты Российской федерации в течении 10-15 лет?  Этот вариант даже хуже первого.  Не дай бог, если твой комментарий прочитают  жители будущей &quot;новой России&quot;.  Они же на референдуме против вхождения в состав РФ проголосуют! Кому захочется, чтобы их  15 лет чеченцы грабили!
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8 час.
Людмила Фирстова
Олег Погудин, а вы написали на уголовную статью...разжигаете национальную рознь...если не боитесь, то вы живёте не в России, явный провокатор и работаете на ЦИПСО...
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7 час.

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