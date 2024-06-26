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Напряжение растёт, но выход есть: Решение по флоту примут на ближайшие 25 лет

Напряжение растёт, но выход есть: Решение по флоту примут на ближайшие 25 лет

Владимир Путин сообщил, что геополитическое напряжение нарастает, а потому необходимо найти выход из ситуации.

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