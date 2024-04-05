5 уловок интернет-магазинов и как на них не попасться

Вас заставляют покупать всякую ерунду (и задорого). А ведь ерунду можно купить гораздо дешевле! Допустим, вы уже взрослый и знаете, что безумные предпраздничные распродажи придумал не добрый Дед Мороз или романтичный Валентин, а маркетологи, которым своих детей нужно кормить.
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