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5 уловок интернет-магазинов и как на них не попасться

5 уловок интернет-магазинов и как на них не попасться

Вас заставляют покупать всякую ерунду (и задорого). А ведь ерунду можно купить гораздо дешевле! Допустим, вы уже взрослый и знаете, что безумные предпраздничные распродажи придумал не добрый Дед Мороз или романтичный Валентин, а маркетологи, которым своих детей нужно кормить.

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