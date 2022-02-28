Фердинанд про «МЮ»: «Можно забыть о трофеях на 2 года минимум. Нельзя перестраиваться и побеждать – «Ливерпулю» не удалось»

Рио Фердинанд уверен в том, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшие годы ничего не выиграет. «Проблема заключается в том, что Рангник пришел, но уйдет в конце сезона, и надо будет снова перестраиваться под чей-то стиль игры.