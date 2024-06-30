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Как правильно пить кофе в жару летом

Как правильно пить кофе в жару летом

Многие любят пить кофе, а кто-то не может прожить без этого бодрящего и ароматного напитка и дня. При этом люди, следящие за своим здоровьем, задумываются о том, можно ли употреблять кофе в жару, не навредит ли это сосудам.

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