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Царьград

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Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков. Дата названа

Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков. Дата названа

В то время как на фронте наблюдается затишье, военные эксперты отмечают, что это лишь видимость. Уход противника в "окопы" не должен вводить в заблуждение - борьба продолжается, и для успешного продвижения России нужно взять "вторую столицу" Украины - город Харьков.

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Комментарии
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Влас Семенюк
Храни Бог наших ребят!
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21 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков. Дата названа, укажите время!
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20 час.

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