Теряем таланты из мира киноискусства: умер актер Владимир Подоляк, который снимался в фильме «Тихий Дон» Ольга БезродняяК сожалению, мир искусства понес утрату: в возрасте 69 лет ушел из жизни актер Владимир Подоляк.