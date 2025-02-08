Теряем таланты из мира киноискусства: умер актер Владимир Подоляк, который снимался в фильме «Тихий Дон» Ольга БезродняяК сожалению, мир искусства понес утрату: в возрасте 69 лет ушел из жизни актер Владимир Подоляк.
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