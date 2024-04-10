Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 10 апреля, с 8.30 до 12 часов, отключат свет по следующим адресам: Пер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 10 апреля, с 8.30 до 12 часов, отключат свет по следующим адресам: Пер.