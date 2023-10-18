Си Цзиньпин: политическое взаимное доверие РФ и Китая только усиливается

Политическое взаимное доверие РФ и Китая постоянно усиливается, заявил глава КНР Си Цзиньпин.В ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он отметил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.
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