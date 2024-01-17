Снегопады на М1 и М4: будьте осторожны!

"Автодор" просит 17 и 18 января воздержаться от поездок по М-1 и М-4 из-за непогоды. Непогода и снегопады - это опасные погодные условия, которые могут привести к авариям на дорогах, особенно в зимнее время.
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