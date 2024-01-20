В Тверском соединении ВТА прошли занятия по одиночной общевоинской подготовке

В рамках подготовки прошли практические занятий на которых были отработаны различные строевые приемы, основной упор делался на изучении приемов необходимых при движении строевым шагом в составе подразделения, подготовку линейных и совершенствование одиночной строевой выучки.
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