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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Заявления Матвея очень самоуверенные. С Доннаруммой, одним из лучших вратарей в мире, он априори не может быть номером один» 

Абаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Заявления Матвея очень самоуверенные. С Доннаруммой, одним из лучших вратарей в мире, он априори не может быть номером один» 

«Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в Париже. Уровень конкуренции будет абсолютно другой.

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