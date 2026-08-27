В Петербурге пройдет концерт-реквием «Каждый третий» в память о жертвах Великой Отечественной войны

8 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» будет представлен концерт-реквием «Каждый третий», созданный при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства культуры Республики Беларусь.
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