AB

Anlrey Boracow

Чем больше Запад в целом и США в частности увязают в арабо-израильском конфликте, тем менее значимым становится судьба укропитеков для того же коллективного Запада. Сравнивать значение и влияние евреев и хохлов на решения Вашингтонского обкома и райкомов от Парижу до Брюсселю даже смысла нет, евреи это не хохлы. Евреи это ПРАВЯЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА Западного мира! Кто такие хохлы? Ветошь, протирочный материал, одноразовые презервативы и те, кого можно, по понятиям Запада, кинуть в любой момент. Кто поставлен Западом руководить хохлами? Поставлен еврей Вова Зеленский!!! Еще вопросы есть?