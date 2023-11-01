Пока Пентагон судорожно гадал, откуда прилетит, Иран "подпалил" базы США с воздуха. Следующая цель – американский авианосец?

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45K прочитали Израильский курорт Эйлат ракеты йеменских хуситов не задели, промазали. Но вот сам факт того, что голодранцы из пустыни на другом конце Аравийского полуострова запустили ракеты по Израилю, и не на наобум, испугал многих.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Чем больше Запад в целом и США в частности увязают в арабо-израильском конфликте, тем менее значимым становится судьба укропитеков для того же коллективного Запада. Сравнивать значение и влияние евреев и хохлов на решения Вашингтонского обкома и райкомов от Парижу до Брюсселю даже смысла нет, евреи это не хохлы. Евреи это ПРАВЯЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА Западного мира! Кто такие хохлы? Ветошь, протирочный материал, одноразовые презервативы и те, кого можно, по понятиям Запада, кинуть в любой момент. Кто поставлен Западом руководить хохлами? Поставлен еврей Вова Зеленский!!! Еще вопросы есть?
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