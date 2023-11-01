Пока Пентагон судорожно гадал, откуда прилетит, Иран "подпалил" базы США с воздуха. Следующая цель – американский авианосец?

45K прочитали Израильский курорт Эйлат ракеты йеменских хуситов не задели, промазали. Но вот сам факт того, что голодранцы из пустыни на другом конце Аравийского полуострова запустили ракеты по Израилю, и не на наобум, испугал многих.
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