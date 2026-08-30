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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киселевич об игре за «Флориду»: «Тогда никто не мог предположить, где будет клуб через несколько лет. Команда была совсем другая»

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич рассказал о своем опыте игры в НХЛ в сезоне-2018/19.

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