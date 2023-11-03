Вице-премьер РФ Оверчук назвал загадкой XXI века отказ Европы от энергоносителей из России

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук выступил с заявлением о том, что самой серьезной загадкой XXI века останется отказ европейских государств от энергоносителей, поставляемых туда с российской территорией.
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