Тюменский губернатор Моор: Ишим ведет себя непредсказуемо возле Абатского

Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведет себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке наблюдается до сих пор, сообщил губернатор Александр Моор.
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