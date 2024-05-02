Опубликован график выездов социального десанта в районы Архангельской области в мае 2024

Сразу 24 выезда социального десанта запланировано в Архангельской области в мае 2024 года.Социальный десант, который информирует население о мерах господдержки, проведет 24 выезда в районы Архангельской области.
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