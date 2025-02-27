Запрет на майнинг высвободил в Иркутской области 305 МВт мощности

В Иркутской области временный запрет на майнинг в осенне-зимний период высвободил 305 МВт мощности. Это эквивалентно 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности.
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