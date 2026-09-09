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Татар-информ

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Стелу с макетом метеорита «Каинсаз» открыли в Татарстане

Стелу с макетом метеорита «Каинсаз» открыли в Татарстане

Стелу с полноразмерным макетом метеорита «Каинсаз» открыли сегодня в Муслюмовском районе Татарстана. Открытие приурочено к 90-летию падения небесного тела, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

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