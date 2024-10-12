Птенец гнезда Затулина о том, что Россия должна укроиньцям. Опять Россия должна, блин, как вы уже нас достали.
Ох уж это Шереметьево, или... как Ахметовская ОПГ хочет купить 1 метр границы РФ
Комментарии
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Лариса Галахова
Ну да, хохлы сюда приезжают так им ещё и анализы при получении ВНЖ бесплатно, а русским из азиатских стран за деньги.
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8 час.
Гульнара Гумерова
Вся молодежь хохлятская воспитана, выпестована в ненависти к москалям, к нам с вами. Зачем они нам здесь нужны?
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7 час.
Владимир Алтайцев
Выц читать не умеете. Автор как раз против огульного принятия украинцев в России без тщательной проверки.
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6 час.
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