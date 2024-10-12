Ох уж это Шереметьево, или... как Ахметовская ОПГ хочет купить 1 метр границы РФ

Лариса Галахова Ну да, хохлы сюда приезжают так им ещё и анализы при получении ВНЖ бесплатно, а русским из азиатских стран за деньги.

Гульнара Гумерова Вся молодежь хохлятская воспитана, выпестована в ненависти к москалям, к нам с вами. Зачем они нам здесь нужны?