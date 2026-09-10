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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиус Рэндл о тандеме с Портером: «Думаю, мы будем очень хорошо дополнять друг друга»

Джулиус Рэндл поделился ожиданиями от совместной игры с Майклом Портером в « Бруклине ». «Мы совершенно разные игроки с точки зрения стиля игры, но при этом мы отлично дополняем друг друга.

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