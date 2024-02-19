Москвичей предупредили о сильной гололедице в понедельник и морозе во вторник

Александр Кряжев/РИА «Новости» По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица и повышенное атмосферное давление в понедельник, 19 февраля.
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