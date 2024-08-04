СМИ: Израиль подготовил бункер для руководства в районе Иерусалима

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной.
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