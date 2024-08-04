Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Это Путин всё ещё хочет к Западу добрым быть.В РФ отреагировал...
  • виталий панов
    В ГД могли бы придумать ответный ход.Например достать ракеты США,и этими ракетами ударить по американским базам,свали...В РФ отреагировал...
  • Россиянин
    А еще лучше участь Муссолини.Нетаньяху пообеща...

СМИ: Израиль подготовил бункер для руководства в районе Иерусалима

СМИ: Израиль подготовил бункер для руководства в районе Иерусалима

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх