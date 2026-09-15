Студент мастерской Хотиненко экранизировал фантастику Лукьяненко

Второкурсник режиссёрского факультета ВГИКа Андрей Арчаков завершил съёмки короткометражного фильма «Маги без времени» по мотивам одноимённой книги Сергея Лукьяненко.
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