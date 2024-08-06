Парашютистка выпрыгнула из самолета, но парашют не раскрылся: до земли оставался еще 1 километр

Дмитрий Гурин

Я же и пишу про сказки. Если кто то мне расскажет как можно "заблокировать" запаску та буду очень признателен. Если Вы смотрели видео прыжков и замечали что парашютист почему то приземляется с двумя купалами вот это ЧП хоть и не большое. Запасной развернулся либо по ошибке парашютиста либо из-за неисправности ППК-У. В общем все может быть. Но не быть запасного просто не может быть. Извиняюсь за тавтологию.