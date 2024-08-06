Спортсменка из Кирова решила прыгнуть с парашютом в свой день рождения. Девушка шагнула из самолета, но основной парашют не раскрылся: уже на земле она рассказала, что почувствовала на высоте в 1 километр.
Парашютистка выпрыгнула из самолета, но парашют не раскрылся: до земли оставался еще 1 километр
Комментарии
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Алексей Рэдс
Однако там помимо основного парашюта д.лжен быть ещë и запасной.❗
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16 час.
Алексей Рэдс
Там в полной версии этой статьи по ссылке написано, что запасной парашют у этой гражданки был, но она его нечаянно забл.к.ровала.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Я же и пишу про сказки. Если кто то мне расскажет как можно "заблокировать" запаску та буду очень признателен. Если Вы смотрели видео прыжков и замечали что парашютист почему то приземляется с двумя купалами вот это ЧП хоть и не большое. Запасной развернулся либо по ошибке парашютиста либо из-за неисправности ППК-У. В общем все может быть. Но не быть запасного просто не может быть. Извиняюсь за тавтологию.
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14 час.
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