Жадность криптоинвесторов в пятницу вышла на плато

Индекс Crypto Fear & Greed Index застыл на отметке 66 пунктов второй день подряд. Выход на плато индикатора, измеряющего страх и жадности инвесторов по стобальной шкале, связан с выходным днем в США Это еще раз доказывая постулат о важном влиянии на рынок криптовалют, американского капитала.