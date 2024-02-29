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В России кататься на лыжах дорого и неудобно. Куда поехать вместо?

В России кататься на лыжах дорого и неудобно. Куда поехать вместо?

Пока я прохлаждалась в Адыгее, думаете, в МСК муж сидел грустный-печальный и ждал меня домой? Щаз. Он взял подмышку Пашкова (наш товарищ, с которым лично я летом гоняю на сапе по озерам каким-нибудь) и умчал в турецкий Эрзурум.

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