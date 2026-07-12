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Руседски о видео с тренировок Алькараса: «Я буду очень удивлен, если он сыграет на US Open»

Грег Руседски отреагировал на видео с тренировок Карлоса Алькараса . Ранее испанец возобновил тренировки с ракеткой – он впервые после травмы запястья начал бить по мячу правой рукой.

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