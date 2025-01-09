В Крыму за сутки собрали около 9,6 тонн песка с мазутом

Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииМинистр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова сообщила о последних данных по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье полуострова.
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