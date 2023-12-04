ФАС предложила ретейлерам на время ограничить наценку на куриные яйца, но это не спасет ситуацию…

ФАС порекомендовала на время ограничить наценку на куриные яйца на уровне 5%. При этом президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с предложением вовремя включать механизмы, ограничивающие существенный рост цен на продукты питания, а также при необходимости импортировать курятину из Казахстана и Белоруссии.