Он призвал своих сторонников проголосовать на выборах 2 октября.фото: facebook.com/SaakashviliMikheil Экс-президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Сакашвили написал письмо из Руставской тюрьмы, в котором обвинил президента России Владимира Путина в сфабрикованных против него уголовных делах.
Саакашвили обвинил Путина в своём аресте в Грузии
Комментарии
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ВШ
Владимир Шевченко
Вот, ещё чудо.
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2 г.
Валентин Щербаков
Чего еще можно ожидать от этого педераста Сракошвили, ведь он никогда не был человеком, он всегда был отбросом общества, разнузданным агрессивным отморозком, такого давно пора уничтожить и забыть
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2 г.
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