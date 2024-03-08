Рассталась из-за мелочи? Медсестра в части бросила Чонгука после бурного свидания

С самого начала службы Чонгука (Jungkook) один из популярных южнокорейских анонимных журналистов рассказывал нам о том, что Золотой Макнэ встречается с медсестрой, с которой он познакомился в тренировочном в лагере.
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