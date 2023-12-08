Орбан призвал не принимать решений по Украине на саммите ЕС в декабре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с испанским коллегой Педро Санчесом, в ходе которого еще раз заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) должны воздержаться от рассмотрения вопроса о членстве Украины в политическом объединении.
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