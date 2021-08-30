ХВАТИТ КОРМИТЬ КИШЛАК! ХУСНУЛЛИНУ ПРИЛЕТЕЛО ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ХВАТИТ КОРМИТЬ КИШЛАК! ХУСНУЛЛИНУ ПРИЛЕТЕЛО ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Запредельное число среднеазиатских мигрантов наконец и в Министерстве обороны России начали рассматривать как угрозу нашей национальной безопасности.

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