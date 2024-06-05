Оплата труда курьеров в Приморье выросла более чем на 25%

Вакансия курьера все чаще отходит от стереотипа, что это подработка для студентов. Спрос на работников в этой сфере растет, доставщиками трудятся взрослые люди, а за последний год в Приморском крае еще и значительно выросла заработная плата, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».