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Сильные стороны: выставка женщин-художниц в квартирной галерее Murmure

Сильные стороны: выставка женщин-художниц в квартирной галерее Murmure

От невидимого женского труда до размышлений о мужественности: чему посвящен новый проект «Сила». Солнечным весенним днем в московской квартирной галерее Murmure открылась выставка «Сила», представляющая 14 художниц.

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