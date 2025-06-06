Не говорим, а ссоримся: 3 роковые ошибки в общении, которые ведут к расставанию

Любые отношения строятся на общении, в том числе и романтические. Неважно, вы только начинаете встречаться, пробуете совместный быт или уже давно женаты, воспитываете детей — на всех этапах важно разговаривать.
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