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Кристиан Хорнер допустил борьбу Хэмилтона и Ферстаппена в 2025-м: «Льюис запрыгивает в «Феррари» в нужный момент, возможно»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, ждать ли в 2025 году противостояния Макса Ферстаппена с будущим пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, уходящим из «Мерседеса».

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