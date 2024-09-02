Нетаньяху объяснил важность военного контроля границы Газы и Египта

Только продолжение давления и военный контроль на границе сектора Газа и Египта позволит Израилю добиться целей войны и возвращения заложников, заявил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху 2 сентября на пресс-конференции.
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