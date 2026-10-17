В 2026 году максимальный налоговый вычет на обучение составит 150 000 рублей. Безработные, пенсионеры, студенты, самозанятые и ИП с особой схемой налогообложения не смогут его получить.
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