Ремонт "монста из прошлого" Asus ROG Strix GL702ZC

Приветствую всех, с Новым годом! Принесли мне ноутбук с типичным диагнозом: не включается после попытки провести профилактику, а именно при отключении аккумулятора выскочила металлическая защелка и что-то закоротило на плате.
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