Ребенок нецензурно оскорбил репортера и сорвал эфир

Канадская журналистка Макки рассказала, что ребенок оскорбил ее и сорвал эфир Репортер канадского телеканала CityNews Toronto Мишель Макки рассказала, что незнакомый ребенок нецензурно оскорбил ее во время репортажа и сорвал эфир.
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