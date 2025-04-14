Ребенок нецензурно оскорбил репортера и сорвал эфир

Канадская журналистка Макки рассказала, что ребенок оскорбил ее и сорвал эфир Репортер канадского телеканала CityNews Toronto Мишель Макки рассказала, что незнакомый ребенок нецензурно оскорбил ее во время репортажа и сорвал эфир.